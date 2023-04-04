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Кубок Испании

Анчелотти: «Реалу» пора обыграть «Барселону»

04 Апреля 2023 • 19:37 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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05.04 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны». Первая встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

«Да, мы проиграли три матча команде Хави, поэтому завтра наша очередь побеждать. Очень важно не бежать вперед, забывая про оборону. Забить гол можно на 90-й минуте матча. Необходимо все время контролировать игру и быстрее перемещаться», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч «Барселона» - «Реал» пройдет завтра, 5 апреля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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