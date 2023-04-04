Анчелотти: «Реалу» пора обыграть «Барселону»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны». Первая встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

«Да, мы проиграли три матча команде Хави, поэтому завтра наша очередь побеждать. Очень важно не бежать вперед, забывая про оборону. Забить гол можно на 90-й минуте матча. Необходимо все время контролировать игру и быстрее перемещаться», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч «Барселона» - «Реал» пройдет завтра, 5 апреля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.