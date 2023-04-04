Бывший президент «Барселоны»: «Месси никогда не освистали бы на «Камп Ноу»

Бывший президент «Барселоны» Жуан Гаспар высказался о возможном возвращении в клуб Лионеля Месси.

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает в июне, и «Барселона» рассчитывает вернуть аргентинца перед началом нового сезона. В недавнем матче Лиги 1 против «Лиона» 35-летнюю звезду освистали болельщики парижского гранда.

«Я знаю, что Лапорта мечтает о возвращении Месси. Если бы Лео захотел вернуться, я бы сам был с радостью сел в самолёт и отправился на встречу с ним, чтобы сделать всё возможное для перехода. Я близок к нему – в своё время я подписал его в «Барселону». Точно знаю, что Месси никогда не освистали бы на «Камп Ноу», – цитируют испанские СМИ Гаспара.