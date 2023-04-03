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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассчитывает на Феррана Торреса

03 Апреля 2023 • 11:38 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.20 X 3.45 2 3.20
05.04 22:00

Каталонская «Барселона» рассчитывает на Феррана Торреса в следующем сезоне. По информации от издания Relevo, «сине-гранатовые» не собираются продавать футболиста, которого приобрели в январе 2022 года у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что тренерский штаб «Барселоны» не доволен выступлениями Торреса в нынешнем сезоне. Ферран в нынешнем сезоне отметился всего тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании.

Отмечается, что сам Торрес тоже не горит желанием покидать «Барселону» и считает, что ещё может проявить себя в команде Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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