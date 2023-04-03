Каталонская «Барселона» рассчитывает на Феррана Торреса в следующем сезоне. По информации от издания Relevo, «сине-гранатовые» не собираются продавать футболиста, которого приобрели в январе 2022 года у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что тренерский штаб «Барселоны» не доволен выступлениями Торреса в нынешнем сезоне. Ферран в нынешнем сезоне отметился всего тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании.

Отмечается, что сам Торрес тоже не горит желанием покидать «Барселону» и считает, что ещё может проявить себя в команде Хави Эрнандеса.