Педрероль: «Есть ощущение, что если Анчелотти уйдёт, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа»

Журналист Хосеп Педрероль поделился ожиданиями насчёт того, кто станет следующим тренером мадридского «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти.

«Есть ощущение, что если Анчелотти уйдёт, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа», – цитирует Педрероля Madrid Xtra.

Напомним, ранее с назначением в «Реал» связывали Маурисио Почеттино и Юлиана Нагельсманна, который совсем недавно был уволен из мюнхенской «Баварии». В руководстве также обсуждались кандидатуры бывших футболистов команды в лице Рауля Гонсалеса и Хаби Алонсо, который в данный момент возглавляет в Бундеслиге леверкузенский «Байер».