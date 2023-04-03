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Педрероль: «Есть ощущение, что если Анчелотти уйдёт, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа»

03 Апреля 2023 • 10:30 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.20 X 3.45 2 3.20
05.04 22:00

Журналист Хосеп Педрероль поделился ожиданиями насчёт того, кто станет следующим тренером мадридского «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти.

«Есть ощущение, что если Анчелотти уйдёт, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа», – цитирует Педрероля Madrid Xtra.

Напомним, ранее с назначением в «Реал» связывали Маурисио Почеттино и Юлиана Нагельсманна, который совсем недавно был уволен из мюнхенской «Баварии». В руководстве также обсуждались кандидатуры бывших футболистов команды в лице Рауля Гонсалеса и Хаби Алонсо, который в данный момент возглавляет в Бундеслиге леверкузенский «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Альваро Арбелоа Хосеп Педрероль
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
03 Апреля 2023 в 10:45
Кто???? а он разве тренирует???
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