Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев намерен вернуться в Российскую премьер-лигу. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, в услугах 20-летнего хавбека заинтересованы самарские «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что Пруцев также интересен европейским клубам и топ-командам РПЛ.

Напомним, футболист перебрался в «Црвену Звезду» из «Сочи» прошлым летом. В текущем сезоне Пруцев принял участие в шести матчах чемпионата Сербии и не отметился результативными действиями. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 600 тысяч евро.

У Пруцева были предложения от топ-клубов РПЛ