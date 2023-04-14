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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Егор Пруцев хочет вернуться в РПЛ, «Крылья Советов» — один из вариантов эксклюзив

14 Апреля 2023 • 21:06 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Химки
Через 16 ч. 2 мин.

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев намерен вернуться в Российскую премьер-лигу. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, в услугах 20-летнего хавбека заинтересованы самарские «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что Пруцев также интересен европейским клубам и топ-командам РПЛ.

Напомним, футболист перебрался в «Црвену Звезду» из «Сочи» прошлым летом. В текущем сезоне Пруцев принял участие в шести матчах чемпионата Сербии и не отметился результативными действиями. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 600 тысяч евро.

У Пруцева были предложения от топ-клубов РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Црвена Звезда Егор Пруцев трансферы футбола - лето 2023
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