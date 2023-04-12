Тихий: «Не сожалею, что покинул «Химки»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий заявил, что не жалеет об уходе из подмосковного клуба в конце марта нынешнего года.

«Я не сожалею, что покинул «Химки». Сейчас я тренируюсь с «Нижним Новгородом», — цитирует Тихого «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 11 апреля, было официально объявлено о том, что новым главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев. После 22 туров чемпионата России подмосковный коллектив расположился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

В текущем сезоне 30-летний Тихий провёл за «красно-чёрных» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.