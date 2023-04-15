«Химки» повторили свой антирекорд

В матче двадцать третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги «Крылья Советов» не сумели обыграть «Химки» - обе команды не смогли забить друг другу.

Для «Химок» это становится проблемой, потому что команда не может забить уже в четырех матчах чемпионата кряду - и это стало повторением худшей серии клуба за всю историю участия в РПЛ. Еще один такой матч - и подмосковный клуб установит свой новый антирекорд.

Но в следующем туре у «Химок» есть все шансы забить - команда сыграет с другим аутсайдером чемпионата, московским «Торпедо». Это случится в следующую субботу, двадцать второго апреля.