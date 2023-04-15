Каряка: «Получилась равная игра у «Химок» и «Крыльев»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался после финального свистка в матче 23-го тура РПЛ между самарским клубом и «Химками» (0:0).

«Получилась равная игра у «Химок» и «Крыльев». Самарцы в первом тайме имели территориальное преимущество. Моменты создали одинаковое количество. Могли и «Крылья» забить, и «Химки», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на «Химки» могла положительно повлиять смена тренера, команда выглядела организованно, а «Крыльям» не хватает стабильности, но у них все будет хорошо.

Подопечные Игоря Осинькина занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 25 очков за 23 матча.