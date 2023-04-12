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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гулиев назвал бредом информацию о том, что «Химки» сливали Гогниева

12 Апреля 2023 • 15:56 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев отреагировал на информацию о том, что игроки подмосковной команды сливали главного тренера Спартака Гогниева. Напомним, Гогниев был отправлен в отставку 3 апреля. Сейчас «Химки» возглавляет Андрей Талалаев, ранее работавший в «Торпедо» и «Ахмате».

«Химки» сливали Гогниева? Само собой, это бред. Ну как это? Разве кто-то будет специально сливать, когда мы идём в конце турнирной таблицы. Это смешно», — цитирует Гулиева Sport24.

Кроме того, Гулиев подчеркнул, что внутренние конфликты не могли заставить игроков сливать тренера, так как все хотят остаться в Премьер-лиге.

После 22 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой следующий матч «красно-чёрные» проведут 15 апреля против «Крыльев Советов».   

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Аяз Гулиев
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