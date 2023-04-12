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Камышев: «Осинькин силён теорией и тактически»

12 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Полузащитник «Родины» Илья Камышев высказался о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине. 25-летний хавбек работал под руководством Осинькина в «Чертаново».

«Он силен теорией и тактически. Осинькин делал так, чтобы на поле все делали все одинаково. То есть я знал всегда, куда бежать. Когда мяч принимал, то знал, что в центре есть всегда игрок. Все уже было на уровне «химии», — приводит слова Камышева «Матч ТВ».

Напомним, 57-летний специалист является наставником «Крыльев Советов» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне самарский клуб набрал 24 очка за 22 матча. В предстоящем туре подопечные Осинькина примут на своем поле «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Илья Камышев Родина Москва
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
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