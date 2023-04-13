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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Талалаев идёт на рекорд - может успеть четвёртую команду возглавить» эксклюзив

13 Апреля 2023 • 17:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок».

- «Химки» назначали Талалаева. Что думаете об этом назначении?

- Он идёт на рекорд - в чемпионате ещё осталось восемь туров, может успеть четвёртую команду возглавить. Это ужас - только в нашей лиге такое происходит.

- Он сможет вытащить команду с 15-го места?

- А что значит вытащить? А почему он «Торпедо» не вытащил? Когда в «Торпедо» пришёл, стал рассказывать о целях, потом ушёл. Бац, сейчас уже в «Химках» работает. Для меня не нормальны эти явления. У нас в футболе происходит какой-то «Ералаш».

- В условиях тотального бардака в отечественном спорте вы готовы рассмотреть потенциальную возможность назначения на пост главного тренера?

- Если люди, которые не играли в футбол, возглавляют какие-то команды, то я почему не могу? Я не лезу на эти тренерские места.

- Если поступит достойное предложение, то рассмотрите его?

- Конечно, почему бы и нет? Но  мне оно не поступит, у меня нет тренерской лицензии.

- Вы её не получаете только из-за денег?

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- Мне уже 50 лет. 34 года играл в футбол. Получится - так получится, если нет - то нет.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Мостовой Андрей Талалаев
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