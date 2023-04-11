Тарханов — о назначении Талалаева в «Химки»: «Выбор немного странный, учитывая опыт с «Торпедо»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Талалаев не помог «Торпедо», которые были в похожем положении, поэтому очень трудно что-то ждать в «Химках». Выбор немного странный, учитывая опыт с «Торпедо», но может в руководстве виднее», — приводит слова Тарханова Sport24.

При этом эксперт отметил, что считает Талалаева хорошим тренером, но в «Химках» работать очень трудно.

Сегодня, 11 апреля, подмосковный клуб сообщил о подписании контракта с Талалаевым. После 22 туров «Химки» занимают предпоследнее место в чемпионате России, набрав 13 очков.