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Крылья Советов - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
Через 10 ч. 53 мин.

23-й тур РПЛ стартует матчем «Крылья Советов» - «Химки», в котором соперники будут отчаянно биться за победу, которая может способствовать достижению целей в драке за выживание. Самарцы при неплохой игре долго не могли победить и в прошлом туре одолели «Сочи», отправив в отставку Курбана Бердыева. У «Химок» также новый наставник, уже пятый по ходу сезона - Андрей Талалаев. Эксперты считают, что его дебют сегодня будет омрачен поражением.

Проверим расклады в 14:00 на «Матч ТВ» и Arena Sport 3 Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Крылья Советов Химки
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
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