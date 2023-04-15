Крылья Советов - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн

23-й тур РПЛ стартует матчем «Крылья Советов» - «Химки», в котором соперники будут отчаянно биться за победу, которая может способствовать достижению целей в драке за выживание. Самарцы при неплохой игре долго не могли победить и в прошлом туре одолели «Сочи», отправив в отставку Курбана Бердыева. У «Химок» также новый наставник, уже пятый по ходу сезона - Андрей Талалаев. Эксперты считают, что его дебют сегодня будет омрачен поражением.

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