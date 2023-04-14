Туфан Садыгов сообщил, что в контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о прекращении сотрудничества

Бизнесмен Туфан Садыгов отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получит 48 миллионов рублей в случае увольнения.

«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2». В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что в контракте есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон.

После 22 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

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