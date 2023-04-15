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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятилетний контракт Талалаева остановил серию поражений: «Химки» увезли ничью из Самары

15 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
окончен
«Крылья Советов» и подмосковные «Химки» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 23-го тура РПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «Самара Арена».
Протокол игры  
Крылья Советов0:0Химки
Ломаев ИванБейл Гленн  86'Евгеньев РоманГапонов ИльяГоршков ЮрийРассказов Николай 61' (Шитов Владислав ( 61') Костанца Фернандо  58'Коваленко Александр  69' 87' (Бабкин Сергей ( 87') Гарре Бенжамин 67' (Рахманович Амер ( 67'  76') Витюгов Максим 61' (Зуев Александр ( 61') Писарский Владимир
Запасные: Хлусов НикитаФролов ЕвгенийЗагородников АртурТепляков ВладиславОвсянников БогданТоцкий ЕгорЧиркович АлександарЗотов Георгий
Митрюшкин АнтонАндраде ЛеоЛысцов ВиталийИдову Брайн ОладапоГолубович Петар  78'Гулиев АязМагомедов Бутта 56' (Главчич Неманья ( 56'  61') Антич НиколаРуденко Александр Александрович 67' (Мирзов Резиуан ( 67') Долгов Александр 56' (Гильерме Маркос ( 56') Бикел Жаниу
Запасные: Алхазов АлександрСадыгов ИльяГудиев ВиталийГбане МориЧежия ИраклийХубулов ВладимирСкворцов Лев
15 апреля. Стадион "Солидарность Арена".

 

До игры в Самаре «Химки» в очередной раз определились с главным тренером, назначив Андрея Талалаева и выдав ему контракт на пять лет. Неслыханная продолжительность тренерской деятельности намечена и начать её хотелось бы красиво. Выезд к «Крыльям» - не самый простой экзамен, но «Химки» действительно выглядели неплохо.

После первого тайма на табло красовались достойные нули. При этом, на один гол самарцы и химчане, наверное, наиграли. Начали с обмена уколами на корнерах: сначала суматоха у ворот «Крыльев» привела к удару Лысцова и попаданию в штангу, а затем Роман Евгеньев выиграл воздух после подачи Бейла и опасно пробил в угол, но чуть-чуть не попал.

Далее последовал обмен моментами с игры. У «Крыльев» очень опасен был Бейл: то Гленн пробьёт после прострела Писарского, то после самостоятельного прохода. В первом случае немного в створ не попал, во втором – выручил Антон Митрюшкин. А у «Химок» постарались Идову и Антич: первый навесил с фланга, второго забыли на углу вратарской. Должен был Никола попадать в створ и открывать счёт, но не совладал с точностью удара. А до ворот было метра три.

Довольно неплохой по скоростям первый тайм, неожиданно сменился тусклым вторым. Столкновения, паузы, замены и жёлтые карточки знатно затягивали темп, не давая разгон футболистам. А те и не стремились особо. Рахманович, Шитов, Зуев, Главчич и Мирзов не смогли добавить скоростей, перестановки тренерам не удались. Зато Талалаеву удалось удаление в дебютном матче – на 90-й минуте пнул он бутылку в сторону поля и увидел перед собой красную карточку. В итоге, нули так и остались гореть на табло. 

«Крылья Советов» вряд ли довольны домашней ничьей, а вот для «Химок» результат приемлемый – прервали серию из четырёх поражений подряд. Для этого всего-то и надо было дать пятилетний контракт Андрею Талалаеву.

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Крылья Советов Химки
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