Пятилетний контракт Талалаева остановил серию поражений: «Химки» увезли ничью из Самары

«Крылья Советов» и подмосковные «Химки» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 23-го тура РПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «Самара Арена».

До игры в Самаре «Химки» в очередной раз определились с главным тренером, назначив Андрея Талалаева и выдав ему контракт на пять лет. Неслыханная продолжительность тренерской деятельности намечена и начать её хотелось бы красиво. Выезд к «Крыльям» - не самый простой экзамен, но «Химки» действительно выглядели неплохо.

После первого тайма на табло красовались достойные нули. При этом, на один гол самарцы и химчане, наверное, наиграли. Начали с обмена уколами на корнерах: сначала суматоха у ворот «Крыльев» привела к удару Лысцова и попаданию в штангу, а затем Роман Евгеньев выиграл воздух после подачи Бейла и опасно пробил в угол, но чуть-чуть не попал.

Далее последовал обмен моментами с игры. У «Крыльев» очень опасен был Бейл: то Гленн пробьёт после прострела Писарского, то после самостоятельного прохода. В первом случае немного в створ не попал, во втором – выручил Антон Митрюшкин. А у «Химок» постарались Идову и Антич: первый навесил с фланга, второго забыли на углу вратарской. Должен был Никола попадать в створ и открывать счёт, но не совладал с точностью удара. А до ворот было метра три.

Довольно неплохой по скоростям первый тайм, неожиданно сменился тусклым вторым. Столкновения, паузы, замены и жёлтые карточки знатно затягивали темп, не давая разгон футболистам. А те и не стремились особо. Рахманович, Шитов, Зуев, Главчич и Мирзов не смогли добавить скоростей, перестановки тренерам не удались. Зато Талалаеву удалось удаление в дебютном матче – на 90-й минуте пнул он бутылку в сторону поля и увидел перед собой красную карточку. В итоге, нули так и остались гореть на табло.

«Крылья Советов» вряд ли довольны домашней ничьей, а вот для «Химок» результат приемлемый – прервали серию из четырёх поражений подряд. Для этого всего-то и надо было дать пятилетний контракт Андрею Талалаеву.