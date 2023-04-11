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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов: «У «Химок» нет перспектив остаться в РПЛ»

11 Апреля 2023 • 20:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о новом главном тренере подмосковных «Химок» Андрее Талалаеве. О его назначении на пост наставника подмосковной команды стало известно сегодня днём.

«Не от хорошей жизни он «Химки» возглавил. Всегда, когда ренер приходит в новый коллектив, ему нужно время на знакомство с игроками для понимания их возможностей. Не вижу у «Химок» перспектив остаться в РПЛ», - рассказал Тукманов Rusfootball, добавив, что «Химки» - это не тот клуб, в котором Талалаев сможет что-то доказать.

После 22 тура Премьер-лиги подмосковная команда делит последнее, 16 место турнирной таблицы с московским «Торпедо»

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Александр Тукманов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
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