Защитник «Крыльев Советов» Бейл кратко высказался о ничьей против «Химок»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл кратко высказался о ничейном исходе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

«Без комментариев. Должны были сегодня побеждать!», написал нидерландский футболист в своём телеграм-канале.

Напомним, что поединок закончился со счётом 0:0, в матче первого круга команды также не смогли распечатать ворота друг друга.

После 23 туров самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице с 25 очками в активе, а подмосковная команда на данный момент находится в зоне вылета, занимая 15-ю позицию.