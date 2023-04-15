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Защитник «Крыльев Советов» Бейл кратко высказался о ничьей против «Химок»

15 Апреля 2023 • 18:23 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл кратко высказался о ничейном исходе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

«Без комментариев. Должны были сегодня побеждать!», написал нидерландский футболист в своём телеграм-канале.

Напомним, что поединок закончился со счётом 0:0, в матче первого круга команды также не смогли распечатать ворота друг друга. 

После 23 туров самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице с 25 очками в активе, а подмосковная команда на данный момент находится в зоне вылета, занимая 15-ю позицию. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Гленн Бейл
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