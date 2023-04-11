Мостовой: «Талалаев идёт на рекорд»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Как цирковая программа в «Химках» началась, так и продолжается до конца чемпионата. Талалаев идет на рекорд. За один сезон три команды поменял», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 11 апреля, подмосковные «Химки» сообщили о назначении Талалаева на пост главного тренера команды. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

После 22 туров «красно-черные» идут на 15-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.