В «Крыльях Советов» прокомментировали слова Бейла о паспорте РФ

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал сегодняшние слова Гленна Бейла о том, что он может задуматься о получении российского паспорта.

«Давайте пока сначала дождемся окончания сезона, решим все футбольные задачи и тогда уже вернемся к этому вопросу», - рассказал Бейл «Матч ТВ».

Напомним, сегодня 27-летний правый защитник заявил о том, что может рассмотреть вариант с получением гражданства РФ, но при одном условии – если «Крылья» предложат ему новый контракт. Однако текущее соглашение нидерландца с самарским клубом действует до середины 2025 года.