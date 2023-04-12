Российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение российского специалиста Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок».

- Хорошо, что «Химки» назначили Талалаева. У него есть большой опыт, тренировал много команд. Контракт на пять лет говорит, что руководство не рассчитывает на то, что клуб останется в РПЛ, хотя у них есть шансы зацепиться за стыковые матчи. Всего четыре очка отделяют их от 14-го места. Его взяли с прицелом на то, чтобы создать команду даже в случае вылета команды в Первую лигу.

- Его назначение положит конец тренерской чехарде в подмосковном клубе?

- Сложно сказать. Вдруг он тоже полностью провалится - тогда надо будет назначать кого-то другого. Думаю, этого не случится.

- Тот же Ринат Билялетдинов продержался всего один матч.

- Значит, руководители показывают свой непрофессионализм, раз они так шарахаются и столько тренеров меняют.

- У команды вообще боеспособный состав для борьбы за сохранение прописки?

- Тот состав, который они распустили, был сильнее. Слишком резко они поменяли половину команды. Новым футболистам ещё предстоит сыграться, чтобы на поле не было разнобоя.

Роберт Иванов