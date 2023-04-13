Митрюшкин: «Футболисты «Химок» уже привыкли к тренерским отставкам»

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин высказался об отставке бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда всё получается. Результата у команды при нём не было. Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам», — цитирует Митрюшкина «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне «Химки» возглавляли четыре тренера: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Андрей Талалаев. Последний занял эту должность 11 апреля и пока не провёл на посту наставника подмосковной команды ни одного матча.

После 22 туров РПЛ «красно-чёрные» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.