Экс-игрок «Химок» Камышев не знает, почему Гогниев убрал его из команды

Полузащитник «Родины» Илья Камышев ответил на вопрос, почему экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев убрал его из состава.

«Неординарный подход Гогниева? Не знаю, по мне, все было так, как должно быть. Старался понимать его футбол, но, видимо, не понял. Никакого разговора не было. Была теория, зашел в кабинет, сказал, что я, Тихий и Идову отстранены», — приводит слова Камышева «Матч ТВ».

Футболист отметил, что всегда профессионально относился к своему делу и никаких поводов для отстранения он не давал.

Минувшей зимой 25-летний хавбек на правах свободного агента перебрался из «Химок» в «Родину». В новом клубе Камышев провел два матча и не отметился результативными действиями.