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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игорь Федотов: «Шафееву 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст»

17 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Химки
окончен

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о коллеге Рафаэле Шафееве.

«Шафеев хорошо отработал игру «Крылья Советов» — «Химки». Но, к сожалению, ему 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст. Не следит молодой человек за весом, склонен к полноте», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

По словам специалиста, внешний вид футбольного судьи сильно влияет на имидж данной профессии. Федотов предложил не допускать Шафеева до игр чемпионата России до тех пор, пока его весовой показатель не придёт к требуемым значениям.

Матч «Крылья Советов» - «Химки» завершился нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Игорь Федотов Судьи Рафаэль Шафеев
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