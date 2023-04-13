Масалитин: «Торпедо» и «Химки» заслуживают вылета из РПЛ»

Бывший российский футболист Валерий Масалитин порассуждал о командах из подвала турнирной таблицы РПЛ – «Химках» и столичном «Торпедо». У обоих клубов по 13 очков и два последних места в турнирной таблице.

«Вылета больше всех заслуживают «Торпедо» и «Химки» — в этих клубах творится что-то непонятное. На стыковые матчи претендуют три клуба: «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов», - рассказал Масалитин «Чемпионату».

Напомним, на данный момент в зоне стыков идут «Факел» (17 очков) и «Пари НН (19).

«Больше всех жаль «Факел», ведь команда создаёт моменты, однако не забивает», - добавил Масалитин.

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