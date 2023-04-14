У Пруцева были предложения от топ-клубов РПЛ

Российский хавбек Егор Пруцев, который выступает за сербскую «Црвену Звезду», имел предложения от топ-клубов Российской премьер-лиги. Об этом рассказал отец игрока Игорь Пруцев.

«У него были предложения в России. Это были гранды РПЛ? Да, это были футбольные клубы хорошего уровня», - приводятся слова Игоря Пруцева на страницах издания Metaratings.ru.

20-летний полузащитник выступает за «Црвену Звезду» с августа прошлого года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Егор принял участие в пяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями.