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Червиченко высказался о назначении Талалаева в «Химки»

11 Апреля 2023 • 20:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Вряд ли Талалаев — спаситель «Химок», тем более он меняет уже третий клуб за сезон. На будущее, может быть, неплохой вариант, все‑таки работать он может, команды Талалаева иногда получаются интересными», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что для улучшения результатов «Химкам» нужны сильные футболисты, которых сейчас в команде нет.

Подмосковный клуб находится в зоне прямого вылета, занимая 15-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 22 сыгранных матчей у «красно-черных» 13 баллов в копилке.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Червиченко Андрей Талалаев
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