Садыгов: «Я очень сильно благодарен Гогниеву»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов признался, что благодарен бывшему тренеру команды Спартаку Гогниеву.

По словам 22-летнего футболиста, Гогниев помог ему почувствовать уверенность в собственных силах.

«Что мне дал Гогниев? Уверенность. Он тоже играл нападающего, поэтому дал мне очень много советов. Спартак Артурович постоянно говорил мне, что надо верить в себя», — приводит слова Садыгова «Чемпионат».

Напомним, Гогниев был отправлен в отставку 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера подмосковной команды был назначен Ринат Билялетдинов.

После 22 туров РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.