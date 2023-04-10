Садыгов: «Я очень сильно благодарен Гогниеву»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов признался, что благодарен бывшему тренеру команды Спартаку Гогниеву.
По словам 22-летнего футболиста, Гогниев помог ему почувствовать уверенность в собственных силах.
«Что мне дал Гогниев? Уверенность. Он тоже играл нападающего, поэтому дал мне очень много советов. Спартак Артурович постоянно говорил мне, что надо верить в себя», — приводит слова Садыгова «Чемпионат».
Напомним, Гогниев был отправлен в отставку 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера подмосковной команды был назначен Ринат Билялетдинов.
После 22 туров РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.
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