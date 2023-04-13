Митрюшкин: «В Германии прибавил в игре ногами»

Бывший голкипер дюссельдорфской «Фортуны» и дрезденского «Динамо» Антон Митрюшкин, ныне защищающий цвета подмосковных «Химок», вспомнил о немецком этапе своей карьеры.

«Я там прибавил в игре ногами. Это опыт, пусть я там и не так много матчей сыграл. Посмотрел чемпионат, посмотрел страну. Не считаю, что это был неправильный выбор», - цитирует Митрюшкина «Чемпионат».

Красноярский футболист выступал за немецкие клубы в период с 2020 по 2022 год.

«Химки» в данный момент являются предпоследней командой чемпионата России и одним из главных претендентов на вылет из него по итогам сезона.