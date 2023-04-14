Игрок «Химок» Долгов: «До зоны стыков всего четыре очка»

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о шансах подмосковного клуба остаться в Премьер-лиге по итогам сезона.

«Не сказал бы, что будет чудом, если мы останемся в РПЛ. Всё покажут оставшиеся туры. До зоны стыков всего четыре очка», — заявил форвард «Химок» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что за восемь туров до конца текущей кампании подмосковный коллектив находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата с 13 очками. Следующим соперником подопечных Андрея Талалаева станут «Крылья Советов», игра против которых пройдёт в Самаре в субботу, 15 апреля.