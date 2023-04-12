Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Якубы и Ежова в преддверии матча с «Химками»

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов поделился информацией о состоянии травмированных футболистов.

«Якубе, как бы мы ни старались, пришлось сделать повторную операцию на коленном суставе. Из‑за этого его восстановление затянется, он сейчас проходит начальную фазу реабилитации», — заявил Артамонов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале самарского клуба.

По поводу Романа Ежова, специалист отметил, что футболист находится в завершающей стадии реабилитации, он уже приступил к беговой работе. В команде надеются, что игрок сможет принять участие в предстоящем матче, добавил врач.

В 23-м туре чемпионата России «Крылья Советов» примут на своем поле «Химки». Встреча пройдет 15 апреля и начнется в 14:00 по мск.