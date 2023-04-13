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Уткин — о «Химках»: «Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду»

13 Апреля 2023 • 13:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Известный журналист Василий Уткин поделился мнением о текущей ситуации в «Химках».

Напомним, 11 апреля подмосковную команду возглавил Андрей Талалаев, сменивший на этом посту Спартака Гогниева. После 22 туров РПЛ «красно-чёрные» расположились на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

По мнению Уткина, Талалаев способен добиться на своём новом посту успехов, поскольку он подходит руководству клуба.  

«Во-первых, у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. А во-вторых, слова стратегия и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут. Руководство в «Химках» не поменяется, но вот в голове руководства настроение меняется очень и очень часто», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Отметим, что «Химки» станут уже третьим для Талалаева клубом в текущем сезоне. Ранее 50-летний специалист возглавлял «Ахмат» и «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Василий Уткин Андрей Талалаев
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