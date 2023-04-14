Талалаев «в шоколаде» - раскрыты финансовые условия контракта тренера в «Химках»

В начале недели «Химки» объявили о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» раскрыл финансовые условия пятилетнего контракта, подписанного 50-летним специалистом.

В «Химках» Талалаев будет зарабатывать по 2 миллиона рублей в месяц. В случае отставки тренера он получит компенсацию в размере зарплаты за два года – 48 миллионов рублей.

Также отмечается, что всех футболистов для «Химок» Талалаев будет выбирать сам. Можно сделать вывод, что тренер получил очень комфортные условия работы в подмосковном клубе.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.