Талалаев получил красную карточку в первой игре после возвращения в «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку в концовке субботнего матча 23-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Специалист был наказан арбитром за брошенную в сторону поля бутылку.

Напомним, что для Талалаева это был первый матч у руля «Химок» после возвращения в клуб. Команда смогла набрать очки в Самаре – матч завершился вничью со счётом 0:0.

В следующем туре «Химки» будут принимать «Торпедо», где Талалаев работал ранее. Игра пройдёт в субботу, 22 апреля. На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России.