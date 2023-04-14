Силкин: «В нашем чемпионате интрига только в том, кто останется в высшем дивизионе»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, кто займёт второе место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Силкин признался, что даже не думал о том, кто будет бороться за медали. По мнению специалиста, интриги в РПЛ уже давно нет, поэтому следить имеет смысл лишь за командами, которые ведут борьбу за выживание.

«К сожалению, интерес падает к нашему футболу из-за того, что соревновательный момент исчезает. Есть одна команда и все остальные. В нашем чемпионате интрига только в том, кто останется в высшем дивизионе», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков. Следом идут «Спартак» и ЦСКА.