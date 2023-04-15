Тихонов — о «Химках»: «Талалаев способен настроить игроков как следует, и свои моменты у команды в матче с «Крыльями» будут»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «Химки» встретятся с «Крыльями Советов».

Тихонов отметил, что «Химкам» нельзя терять очки в предстоящей встрече, если «красно-чёрные» рассчитывают сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. Напомним, 11 апреля подмосковную команду возглавил Андрей Талалаев, сменивший на этом посту Спартака Гогниева.

«Только что назначенный на пост главного тренера Андрей Талалаев способен настроить игроков как следует, и свои моменты у команды обязательно будут», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Крылья Советов» — «Химки» состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

На сегодняшний день «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата, имея равное количество очков (13) с 16-м «Торпедо».