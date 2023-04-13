Колыванов — о «Химках»: «Даже нельзя сказать, что они в футбол играют»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о ситуации, которая сложилась в «Химках».

По мнению специалиста, подмосковный клуб входит в число главных претендентов на вылет по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Весь сезон даже нельзя сказать, что они в футбол играют. «Факел», «Пари НН», «Торпедо» и «Химки» — команды, претендующие на вылет», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. От спасительной 12-й строчки «красно-чёрных» отделяют 11 очков. Напомним, 11 апреля подмосковный коллектив возглавил Андрей Талалаев, ранее работавший в «Ахмате» и «Торпедо».