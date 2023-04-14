Гбане: «Уверен, у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане оценил шансы подмосковного клуба сохранить прописку в РПЛ.

«Уверен, у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ, мы сделаем все возможное для этого. Команда хорошо работает и должна начать набирать очки. Рано или поздно они должны прийти», — цитирует Гбане «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 22 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

15 апреля подопечные Андрея Талалаева встретятся в гостях с «Крыльями Советов», начало — в 14:00 по мск.