Уткин отреагировал на назначение Талалаева в «Химках»

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на назначение Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

Для Талалаева «Химки» стали третьим клубом в этом сезоне – ранее он успел поработать в «Ахмате» и «Торпедо». При этом для «Химок» Талалаев стал пятым тренером за сезон.

«Пятый тренер в команде за год - так это не фокус. В «Ростове» как-то раз было семь. Правда, кажется, это был переходный на «осень-весна», полуторный сезон… Эдак выходит, что порядка, а то и более ста человек по-тренерски обслужил Андрей Талалаев за один сезон. Просто мультитренер», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут в субботу, 15 апреля. В этот день команда Талалаева сыграет против «Крыльев Советов» в Самаре.

Добавим, что после 22 сыгранных туров «Химки» располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата России.