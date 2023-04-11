Корнеев – о Талалаеве в «Химках»: «Первое позитивное решение клуба в сезоне»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался по поводу одной из главных новостей дня в российском футболе – приходе на пост главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева.

«Назначение Талалаева - первое позитивное в «Химках» в сезоне и правильное с точки зрения стратегии. При нём точно вырастут шансы на то, чтобы остаться в РПЛ», - рассказал Корнеев «Матч ТВ», добавив, что ситуация в «Химках» действительно сложная.

Напомним, что ещё в марте Талалаев возглавлял другой клуб-аутсайдер Российской премьер-лиги – «Торпедо», а после три недели был без работы.

«Химки» - один из главных кандидатов на вылет из РПЛ, у клуба 16 место и всего 13 набранных очков за 22 тура.