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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев – о Талалаеве в «Химках»: «Первое позитивное решение клуба в сезоне»

11 Апреля 2023 • 19:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался по поводу одной из главных новостей дня в российском футболе – приходе на пост главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева.

«Назначение Талалаева - первое позитивное в «Химках» в сезоне и правильное с точки зрения стратегии. При нём точно вырастут шансы на то, чтобы остаться в РПЛ», - рассказал Корнеев «Матч ТВ», добавив, что ситуация в «Химках» действительно сложная.

Напомним, что ещё в марте Талалаев возглавлял другой клуб-аутсайдер Российской премьер-лиги – «Торпедо», а после три недели был без работы.

«Химки» - один из главных кандидатов на вылет из РПЛ, у клуба 16 место и всего 13 набранных очков за 22 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Корнеев Андрей Талалаев
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