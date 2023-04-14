Игнатьев: «Думаю, что ждать Слуцкого в ближайшее время не стоит»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем известного российского специалиста Леонида Слуцкого, который в настоящий момент находится без работы.

Игнатьев назвал Слуцкого высококвалифицированным тренером, который способен помочь любой команде. При этом специалист усомнился в том, что Слуцкий вернётся к работе в самое ближайшее время.

«Он такой человек, который не будет кидаться на любое предложение. Если и вернётся, то только в хорошие условия, которые позволят развиваться. А таких свободных команд пока в РПЛ нет», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Последним местом работы Слуцкого на сегодняшний день остаётся казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее тренер также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Кроме того, Слуцкий руководил сборной России на чемпионате Европы в 2016 году.