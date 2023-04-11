Назван срок контракта Талалаева с «Химками»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился информацией о сроке трудового соглашения с Андреем Талалаевым. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что 50-летний специалист возглавил подмосковный клуб.

«Мы подписали контракт с Андреем Талалаевым на 5 лет. Андрей Викторович уже возглавлял наш клуб. Талалаев — отличный специалист, профессионал», — приводит слова Оленева Sport24.

Функционер сообщил, что Талалаев будет заниматься не только главной командой, но и будет выстраивать всю систему клуба, а также отвечать за спортивное развитие.

После 22 туров «Химки» занимают предпоследнее (15) место в чемпионате России, набрав 13 очков.