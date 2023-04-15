Гендиректор «Химок»: «При Талалаеве мы увидели совсем другую игру»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился впечатлениями от дебютного матча команды под руководством Андрея Талалаева. 15 апреля подмосковный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

«Мы увидели совсем другую игру. «Химки» более цельно сыграли в обороне и не позволяли сопернику многого, как в предыдущих матчах. Удар в штангу Лысцова — один из главных моментов первого тайма», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

Как считает функционер, сейв Антона Митрюшкина после удара со штрафного — один из лучших в туре.

После 23 игр «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.