Рассказов: «Крыльям Советов» было тяжело взламывать низкую оборону «Химок»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов прокомментировал результат матча с «Химками». Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.

«Игра была непростая, «Химки» играли от обороны, и нам было непросто взламывать их. Они играли низко особенно в первом тайме, а во втором игра раскрылась. Мы старались забить, были моменты со «стандартов». К сожалению, не забили», — передает слова Рассказова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

После 23 туров «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.