Бушманов: «Торпедо» и «Химки» — два главных претендента на вылет»

Бывший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов оставил прогноз на расположение команд в нижней части таблицы РПЛ.

«На сегодняшний день «Торпедо» и «Химки» — два главных претендента на вылет. У них меньше шансов на сохранение прописки в РПЛ, чем у остальных команд. И, судя по всему, «Факел» и «Пари НН» отправятся в стыки», — заявил специалист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Торпедо» и «Химки» замыкают турнирную таблицу чемпионата с 13 очками. На счету «Факела» и «Пари НН» 17 и 19 баллов соответственно. До конца текущего розыгрыша Премьер-лиги осталось восемь туров.