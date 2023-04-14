Нидерландский журналист — о Слуцком: «Дзюба тоже был комиком, пока не нашёл команду»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс поделился мнением о будущем известного российского тренера Леонида Слуцкого, который с середины ноября прошлого года находится без клуба. Напомним, в период с 2018 по 2019 год Слуцкий работал в Нидерландах, где возглавлял «Витесс».

По мнению Ламмерса, Слуцкий, регулярно выступающий в различных комедийных шоу, способен повторить путь своего друга, нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба тоже был комиком, пока не нашёл команду, а сейчас, вроде, у него получается в новом клубе. Может, то же самое ждёт и Слуцкого. Отдохнёт, поржёт и вернётся обратно к тренерской работе в российском клубе», — цитирует Ламмерса Sport24.

Последним местом работы Слуцкого на сегодняшний день остаётся казанский «Рубин». Ранее специалист также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», английский «Халл Сити» и национальную сборную России.