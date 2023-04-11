Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Андрей Талалаев возглавил «Химки».

«Вот Андрюха даёт. Решил поднять «Химки». Что-то не прав Андрей. «Химки» не поднять - Талалаев взялся за гиблое дело. Не понимаю его выбор. Он хороший тренер, но из «Химок» не сделать конфетку. Слишком сильно они сели внизу таблицы. Может, что-то и получится у него. Посмотрим, тренер он грамотный.

На мой взгляд, лучше бы он дождался предложения от какого-то сильного клуба. В «Химках» ребята неинтересные играют. Не сделаешь из них ничего. Ну, может быть, физику им подтянет. Просто пока ничего они не показывали, сколько игр я смотрел. Но раз решил Андрей, то флаг ему в руки, это его выбор. Я Талалаева уважаю, тренер он хороший. Но вытянуть сейчас «Химки» кажется невозможным, времени уже слишком мало до конца сезона», - сказал Пономарёв.

Талалаев возглавил «Химки»