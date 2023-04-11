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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Вряд ли Талалаев прямо сейчас наведёт порядок в «Химках»

11 Апреля 2023 • 22:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Дмитрий Булыкин высказался о новом приходе в «Химки» Андрея Талалаева. Специалист подписал с подмосковным клубом пятилетний контракт.

«Вряд ли он прямо сейчас поможет «Химкам» и восстановит порядок в клубе, но он точно поможет команде организоваться в Первой лиге после вылета», - заявил Булыкин «Чемпионату», добавив, что шансов остаться в элите у «Химок» уже практически нет.

Напомним, что «Химки» на данный момент замыкают вместе с «Торпедо» турнирную таблицу РПЛ – у обоих аутсайдеров по 13 очков, отставание от 14 места, которое позволяет сыграть в стыковых матчах с командой из Первой лиги – четыре балла.

«Им и «Торпедо» будет тяжело вылезти, но время у них есть», - заключил Булыкин.

Талалаев возглавил «Химки»

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Булыкин Андрей Талалаев
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