Булыкин: «Вряд ли Талалаев прямо сейчас наведёт порядок в «Химках»

Дмитрий Булыкин высказался о новом приходе в «Химки» Андрея Талалаева. Специалист подписал с подмосковным клубом пятилетний контракт.

«Вряд ли он прямо сейчас поможет «Химкам» и восстановит порядок в клубе, но он точно поможет команде организоваться в Первой лиге после вылета», - заявил Булыкин «Чемпионату», добавив, что шансов остаться в элите у «Химок» уже практически нет.

Напомним, что «Химки» на данный момент замыкают вместе с «Торпедо» турнирную таблицу РПЛ – у обоих аутсайдеров по 13 очков, отставание от 14 места, которое позволяет сыграть в стыковых матчах с командой из Первой лиги – четыре балла.

«Им и «Торпедо» будет тяжело вылезти, но время у них есть», - заключил Булыкин.

Талалаев возглавил «Химки»