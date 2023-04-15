Игрок «Крыльев» Владислав Шитов — о ничьей с «Химками»: «Надо было забирать этот матч»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал ничью с «Химками» (0:0) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Моменты возникали даже в концовке матча, но «Химки» хорошо оборонялись. Несколько человек просто стояли в штрафной. Это потеря двух очков, а для нас каждое очко на счету. Надо было забирать этот матч», — приводит слова Шитова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний вингер принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 23 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков.