Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Химкам» уже мало что поможет спастись»

11 Апреля 2023 • 21:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
15.04 14:00

Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал за самое свежее тренерское назначение в РПЛ – сегодня подмосковные «Химки» возглавил Андрей Талалаев.

«Сейчас «Химки» пытаются зацепиться за последний вагон поезда и надеются попасть хотя бы в стыковые матчи, однако им теперь мало что поможет. Эмоциональный тренер, конечно, может встрясти команду», - заявил Дьяков «Чемпионату», добавив, что с «Торпедо» у Талалаева эмоциональная встряска не удалась.

Напомним, что Талалаев по ходу сезона работал в трёх клубах Премьер-лиги – сначала в «Ахмате», откуда был уволен в сентябре. Потом пришёл в «Торпедо», в стане «автозаводцев» специалист проработал порядка полугода и покинул команду недавно – в конце прошедшего марта.

Талалаев возглавил «Химки»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Виталий Дьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
22:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Вряд ли Талалаев прямо сейчас наведёт порядок в «Химках»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Химкам» уже мало что поможет спастись»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Самсонов рассказал, через сколько лет планирует завершить карьеру
21:29 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что пенальти на Зобнине не было
21:28 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил возвращение Талалаева в «Химки»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал главную проблему «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
«Анекдотично»: Колосков высказался о контракте Талалаева в «Химках»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Калачёв предположил, почему Бердыев покинул «Сочи»
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Арис» Кокорина разгромил «Омонию» и стал лидером чемпионата Кипра
21:06 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль женился – «Спартак» показал фото с Красной площади фото
21:02 · Россия. Первая лига
Кузьмин станет ассистентом Рахимова в «Рубине» 1
21:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о Талалаеве в «Химках»: «Это какой-то цирк»
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Марио»: РПЛ пошутила над Талалаевым фото
20:45 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «При Талалаеве наши цели не изменились»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Шалимов рассказал, чего не хватает игрокам «Динамо»
Все новости
Рекомендуем