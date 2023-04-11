Дьяков: «Химкам» уже мало что поможет спастись»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал за самое свежее тренерское назначение в РПЛ – сегодня подмосковные «Химки» возглавил Андрей Талалаев.

«Сейчас «Химки» пытаются зацепиться за последний вагон поезда и надеются попасть хотя бы в стыковые матчи, однако им теперь мало что поможет. Эмоциональный тренер, конечно, может встрясти команду», - заявил Дьяков «Чемпионату», добавив, что с «Торпедо» у Талалаева эмоциональная встряска не удалась.

Напомним, что Талалаев по ходу сезона работал в трёх клубах Премьер-лиги – сначала в «Ахмате», откуда был уволен в сентябре. Потом пришёл в «Торпедо», в стане «автозаводцев» специалист проработал порядка полугода и покинул команду недавно – в конце прошедшего марта.

Талалаев возглавил «Химки»