«Крылья Советов» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Химки
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Протокол игры
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Гапонов Илья•Горшков Юрий•Рассказов Николай•Костанца Фернандо•Коваленко Александр•Гарре Бенжамин•Витюгов Максим•Писарский Владимир
Митрюшкин Антон•Андраде Лео•Лысцов Виталий•Идову Брайн Оладапо•Голубович Петар•Гулиев Аяз•Магомедов Бутта•Антич Никола•Руденко Александр Александрович•Долгов Александр•Бикел Жаниу
15 апреля. Стадион "Солидарность Арена".
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